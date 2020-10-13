محافظ مطروح يوجه بالإستعداد لمواجهة موسم الشتاء والأمطار

مطروح حسن شمالى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعدادات المستمرة والتامة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار، موجها بالإستعداد للسيول بجميع الجهات مع عمل غرفة العمل الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة والتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والمديريات.

كما ووجه لمجالس المدن وقطاع الكهرباء للتنسيق ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية الهوائية والأرضية وأعمدة الإنارة وإجراء الصيانات اللازمة وذلك للوقاية من مخاطر الشتاء والأمطار والسيول ،مع التشديد على تكثيف الجهود المسبقة و الاهتمام وعمل اللازم كلا في نطاقه ،وموافاة مكتب متابعة المحافظة وكذا غرفة عمليات المحافظة بشهادة وتقرير بإتمام كافة الأعمال المطلوبة وعرض أي مصاعب ومطالب لسرعة توفيرها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين وتجنب الشكاوى.