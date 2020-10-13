محافظ مطروح يشدد الإستعداد الكامل لبدء العام الدراسى الجديد

مطروح حسن مشالى

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاستعدادات التامة لجميع الجهات المعنية لبدء العام الدراسى الجديد الأسبوع القادم، موجها لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء مجالس المدن وشرطة المرافق ومديرية التموين وفرع الأبنية التعليمية بالالتزام بتنفيذ كل جهة فيما يعنيه من حيث قيام الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة إنهاء استعداد وتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة والمتابعة الجيدة للحالة الإدارية والفنية وأعمال النظافة بها.

ومراجعة توافر الآثاث والمقاعد للطلاب وصيانة المباني والأبواب والنوافذ ودورات المياه والتأكد من صلاحيتها بالتنسيق المباشر مع فرع الأبنية التعليمية بمطروح وتحت إشرافها، وكذلك التشديد على تطهير الخزانات الأرضية والعلوية وتوفير المياه مع مراجعة كافة اعمال الصيانة بالمدارس تحت إشراف مباشر من شركة المياه وبالتنسيق مع الادارات التعليمية.

بالاضافة إلى قيام شرطة المرافق بمتابعة جميع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس، و قيام مديرية التموين بمتابعة جميع المأكولات التي تباع في المحلات الموجودة في نطاق المدراس و مراجعة تاريخ الصلاحية و مدي جودة تلك الأغذية.

كما وجه محافظ مطروح بقيام رؤساء مجالس المراكز والمدن والقرى بأعمال النظافة المستمرة حول جميع المدارس والطرق المؤدية لها ومراجعة صلاحية وصيانة أعمدة الإنارة.

وأهاب بجميع الجهات القيام بدورهم وتأدية مهامهم ومسؤلياتهم على أكمل وجه مع ضرورة الوقوف على كافة الايجابيات لتأكيدها والسلبيات لمعالجتها ، مع مواجهة كافة المشكلات وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها للوصول إلى عام دراسى يحقق أقصى استفادة لأبنائنا الطلاب، مع تمنياته بالتوفيق فى العام الدراسى الجديد.