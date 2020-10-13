محافظ بورسعيد يعلن إطلاق التيار الكهربائى بالعمارات فى مشروع الإسكان الاجتماعى

بورسعيد - السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن بدء إطلاق التيار الكهربائى بعدد من العمارات بمشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى بشرق كلية تربية رياضية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لاستكمال المرافق بالمشروع تمهيدا للافتتاح قريبا.

وأوضح محافظ بورسعيد أن العمل فى توصيل المرافق الأخرى بالمشروع وصل لمراحل متقدمة، مؤكدا أنه الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لإنهاء المشروع فى أقرب وقت لتسليمه للمستحقين، وأكد محافظ بورسعيد انه تم مراعاة الشكل الجمالى والحضارى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة فى تحقيق المظهر الجمالى للمشروعات السكنية الجديدة، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى مرحلة ثالثة ببورفؤاد يعد ذات واجهة مميزة باعتباره يطل على ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهود مستمرة وذلك بالتوازى مع الطفرة التى تشهدها أرض بورسعيد فى كافة المجالات، مؤكدا اننا نسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات و انجاز المشروعات العملاقة التى تجعل من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.