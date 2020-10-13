محافظ المنيا يكشف خطة إدراج تل العمارنة على قائمة التراث العالمى باليونسكو

المنيا- حسن عبد الغفار

إستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المستشار عبد المحسن الشافعى المشرف على إدارة المنظمات الدولية بوزارة السياحة والاثار، وذلك عقب تفقده منطقة آثار تل العمارنة، بهدف إعداد وتجهيز ملف متكامل عن المنطقة لإدراجها على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتورة دليلة الكردانى مدير المكتب الاستشارى المشرف على المتحف الأتونى، وجمال ابوبكر مدير عام اثار مصر الوسطى والفرعونية والدكتور أحمد حميده مدير المتحف، والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهم هيام فاروق ومحمد حسان .

قال المحافظ، إن مشروع إدراج منطقة آثار تل العمارنة على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، يمثل نقلة هامة ونوعية للسياحة فى محافظة المنيا، تمهيدا لوضعها على خريطة السياحة العالمية، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد دراسة متكاملة عن منطقة آثار تل العمارنة قبل البدء فى الملف، وتلاقى أى مشكلات قد تعيق المشروع.

وكان الوفد، قد تفقد منطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث زار الوفد، مركز الزوار والمرسى السياحى والمقابر الشمالية والمقبرة الملكية .

كما تفقد الوفد، المتحف الأتونى، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، لمتابعة نسب الإنجاز ومتابعة حجم الأعمال، بالإضافة إلى حصر الأعمال التى لم تكتمل داخل المتحف، وأكد نائب المحافظ ان الانتهاء من المتحف الآتونى من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير فى رفع الوعى الثقافى والأثرى لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.



ممثلى وزارة السياحة والاثار



منطقة آثار تل العمارنة