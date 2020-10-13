محافظ المنيا يكشف خطة إدراج تل العمارنة على قائمة التراث العالمى باليونسكو

إستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المستشار عبد المحسن الشافعى المشرف على إدارة المنظمات الدولية بوزارة السياحة والاثار، وذلك عقب تفقده منطقة آثار تل العمارنة، بهدف إعداد وتجهيز ملف متكامل عن المنطقة لإدراجها على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتورة دليلة الكردانى مدير المكتب الاستشارى المشرف على المتحف الأتونى، وجمال ابوبكر مدير عام اثار مصر الوسطى والفرعونية والدكتور أحمد حميده مدير المتحف، والدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهم هيام فاروق ومحمد حسان .
قال المحافظ، إن مشروع إدراج منطقة آثار تل العمارنة على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، يمثل نقلة هامة ونوعية للسياحة فى محافظة المنيا، تمهيدا لوضعها على خريطة السياحة العالمية، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد دراسة متكاملة عن منطقة آثار تل العمارنة قبل البدء فى الملف، وتلاقى أى مشكلات قد تعيق المشروع.
وكان الوفد، قد تفقد منطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث زار الوفد، مركز الزوار والمرسى السياحى والمقابر الشمالية والمقبرة الملكية .
كما تفقد الوفد، المتحف الأتونى، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، لمتابعة نسب الإنجاز ومتابعة حجم الأعمال، بالإضافة إلى حصر الأعمال التى لم تكتمل داخل المتحف، وأكد نائب المحافظ ان الانتهاء من المتحف الآتونى من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير فى رفع الوعى الثقافى والأثرى لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.
ممثلى وزارة السياحة والاثار
منطقة آثار تل العمارنة
منطقة آثار تل العمارنه
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