محافظ المنيا يعلن تزويد المستشفيات بـ 3 مفارم حديثة للتخلص الآمن من النفايات الطبية

إستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، وذلك للتنسيق بشان منظومة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، فى إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، والاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المنشآت الصحية بالمحافظة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظه والدكتورة مايسه حمزة، رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بالوزارة، والدكتور محمد نادي، وكيل الوزارة، والدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور محمود على فهمي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.
ناقش المحافظ عددا من الملفات بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة و تقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تم التنسيق لإمداد المحافظة ب 3 مفارم للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بشكل آمن وضمان عدم تكدسها بالمنشآت الصحية، وتم الاتفاق على أماكن توزيع الأجهزة بكل من طهنشا التابعة لمركز المنيا بمفرمه بجهاز سعة 250 كيلو للدورة الواحدة، ليخدم كل من مستشفيات مدينة المنيا وسمالوط ومطاى وأبوقرقاص وتوابعهم، وآخر بالمستشفى المركزى بمغاغة، ليخدم كل من مستشفيات مغاغة والعدوة وبنى مزار بسعة 100 كيلو للدورة، والجهاز الثالث سيكون بمستشفى مركزى ديرمواس، ليخدم مركزى ملوى وديرمواس بسعة 100 كيلو للدورة.
كما بحث المحافظ مع الوفد الاجراءات التى ستتخذها المحافظه فى حالة ظهور موجة ثانيه من جائحة كورونا، وما يتعلق بها من زيادة عدد الحالات المصابة، حيث تعمل المستشفيات على استقبال جميع الحالات وتتم عملية الفرز والتشخيص واتخاذ الاجراءات العلاجية والوقائية تجاه الحالات المشتبهة والمؤكدة للمرض.
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