محافظ المنيا يعلن تزويد المستشفيات بـ 3 مفارم حديثة للتخلص الآمن من النفايات الطبية

المنيا – حسن عبد الغفار

إستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، وذلك للتنسيق بشان منظومة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، فى إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، والاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المنشآت الصحية بالمحافظة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظه والدكتورة مايسه حمزة، رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بالوزارة، والدكتور محمد نادي، وكيل الوزارة، والدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور محمود على فهمي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.

ناقش المحافظ عددا من الملفات بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة و تقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تم التنسيق لإمداد المحافظة ب 3 مفارم للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بشكل آمن وضمان عدم تكدسها بالمنشآت الصحية، وتم الاتفاق على أماكن توزيع الأجهزة بكل من طهنشا التابعة لمركز المنيا بمفرمه بجهاز سعة 250 كيلو للدورة الواحدة، ليخدم كل من مستشفيات مدينة المنيا وسمالوط ومطاى وأبوقرقاص وتوابعهم، وآخر بالمستشفى المركزى بمغاغة، ليخدم كل من مستشفيات مغاغة والعدوة وبنى مزار بسعة 100 كيلو للدورة، والجهاز الثالث سيكون بمستشفى مركزى ديرمواس، ليخدم مركزى ملوى وديرمواس بسعة 100 كيلو للدورة.

كما بحث المحافظ مع الوفد الاجراءات التى ستتخذها المحافظه فى حالة ظهور موجة ثانيه من جائحة كورونا، وما يتعلق بها من زيادة عدد الحالات المصابة، حيث تعمل المستشفيات على استقبال جميع الحالات وتتم عملية الفرز والتشخيص واتخاذ الاجراءات العلاجية والوقائية تجاه الحالات المشتبهة والمؤكدة للمرض.