محافظ المنيا يعلن إستقبال 113 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،أن إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة حتى الان، بلغت 113 ألف و919 طلب، مؤكداً استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، مشيراً إلى إرتفاع معدلات الإقبال على التصالح فى مخالفات البناء.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التى تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت فى تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

وأكد المحافظ، انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية ، مناشدا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات، مؤكدا أن نهاية أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

محافظ المنيا مع الجادين فى التصالح