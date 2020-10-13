محافظ الفيوم يعلن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن قرض الاتحاد الأوروبى

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لخدمة المواطنين، وإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، ضمن قرض الاتحاد الأوروبى والذى يقدر بقيمة 9.5 مليار جنيه مصري، وذلك فى إطار تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية لتطهير كافة البحيرات على مستوى الجمهورية ومنها بحيرة قارون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن، وعدد من مديرى الادارات المعنية بشركة مياه الفيوم.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع الى أن مشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبي، تعد نقلة نوعية على المستوى السكاني، وتسهم فى حل مشكلات الكثير من القرى وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية، كما تعمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، مشدداً على التنسيق المتبادل بين الجهات كافة لتوفير قطع أراضى لإنشاء محطات صرف صحى بالقرى المحرومة.
ووجه المحافظ رؤساء المدن بمراجعة موقف قطع الأراضى التى تم اختيارها والمزمع إنشاء محطات الصرف الصحى عليها، خلال يومين، لافتاً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم الطرفين لحل المشكلات العالقة فى تنفيذ المشروعات، مؤكداً على ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.
ومن جهته، استعرض اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى الدراسات الفنية لمشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها، والمناطق المخدومة، والنسب المستهدفة من المشروعات الجديدة للمناطق المحرومة، وآليات التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحى تصل إلى 47%، وتستهدف المشروعات الجديدة الوصول إلى نسبة من 75 إلى 80 %، بالاضافة الى محطات الهيئة القومية للصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية للمشروع.
وأضاف أن مشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبى ستستمر لمدة 7 سنوات، وتضم إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتوسيع نطاق 10 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل 9 محطات معالجة، وإنشاء عدد 114 محطة رفع جديدة، من أجل توسيع نطاق شبكات الصرف الصحى بمراكز المحافظة الستة.
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