محافظ الفيوم يعلن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن قرض الاتحاد الأوروبى

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لخدمة المواطنين، وإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، ضمن قرض الاتحاد الأوروبى والذى يقدر بقيمة 9.5 مليار جنيه مصري، وذلك فى إطار تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية لتطهير كافة البحيرات على مستوى الجمهورية ومنها بحيرة قارون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن، وعدد من مديرى الادارات المعنية بشركة مياه الفيوم.

أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع الى أن مشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبي، تعد نقلة نوعية على المستوى السكاني، وتسهم فى حل مشكلات الكثير من القرى وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية، كما تعمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، مشدداً على التنسيق المتبادل بين الجهات كافة لتوفير قطع أراضى لإنشاء محطات صرف صحى بالقرى المحرومة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بمراجعة موقف قطع الأراضى التى تم اختيارها والمزمع إنشاء محطات الصرف الصحى عليها، خلال يومين، لافتاً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم الطرفين لحل المشكلات العالقة فى تنفيذ المشروعات، مؤكداً على ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.

ومن جهته، استعرض اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى الدراسات الفنية لمشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها، والمناطق المخدومة، والنسب المستهدفة من المشروعات الجديدة للمناطق المحرومة، وآليات التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحى تصل إلى 47%، وتستهدف المشروعات الجديدة الوصول إلى نسبة من 75 إلى 80 %، بالاضافة الى محطات الهيئة القومية للصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية للمشروع.

وأضاف أن مشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها من خلال القرض الأوروبى ستستمر لمدة 7 سنوات، وتضم إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتوسيع نطاق 10 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل 9 محطات معالجة، وإنشاء عدد 114 محطة رفع جديدة، من أجل توسيع نطاق شبكات الصرف الصحى بمراكز المحافظة الستة.