محافظ الشرقية يعلن منح جهاز المشروعات الصغيرة 170 مليون جنيه لـ7340 مشروعا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن جهاز تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهم بشكل مباشر فى التنمية المجتمعية، من خلال تمويل المشروعات وإيجاد فرص عمل لتوفير حياة كريمة وساعد فى الحد من ظاهرة البطالة.

وخلال هذا العام من أول يناير وحتى 31 أغسطس الماضى تم صرف 169 مليون و180 ألف و931 جنيه لتمويل 7340مشروعا وفر 11804 فرصة عمل منهم (إقراض مباشر) تم صرف 32 مليون و431 الف و276 جنيه لتمويل 130 مشروع وتوفير 569 فرصة عمل الإقراض متناهى الصغر تم صرف 112مليون و932 الف و341 جنيه لتمويل 6838 مشروع لتوفير 10722 فرصة عمل

وأقراص جهات وسيطة وبنوك تم صرف 23 مليون و817 ألف و314 جنيها، مولت 372 مشروعا ووفرت 513 فرصة عمل لنظام الشباك الواحد وتفعيلا وتيسيرا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها.

وأوضح وائل العاصى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمة الشباك الواحد تم إصدار 320 رخصة نهائية بالإضافة إلى 306 رخصة مؤقتة و328 رقم قومى و165 سجل تجارى و218 بطاقة ضريبية.

كما تم تنفيذ عدد 7 ندوات للتعرف على الجهاز فى مختلف مراكز المحافظة كما تم إقامة معرض به 8 عارضين على هامش مهرجان الهجن كما تم تعاقد مشروع تطوير مدينة الزقازيق 2 بمنحة قدرها 13 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع الهجرة غير الشرعية بمنحة قدرها 16مليون و500 ألف جنيه.