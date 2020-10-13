محافظ أسوان يؤكد ضرورة حسن معاملة واستقبال المواطنين لتلبية مطالبهم

أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حسن معاملة واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم لأنه تقع فى سلم الأولويات للمهام الوظيفية لأى مسئول، وأيضًا فى بؤرة عمله المرتبط بخدمة المواطن الأسوانى والذى يرفع شكواه للواتس الخاص بالمحافظ بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم على أكمل وجه.

جاء ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسته وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات والذى شهد الموافقة على إطلاق اسم الشهيد خضرى السيد على المدرسة الابتدائية بنجع الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو وذلك تخليدًا لذكرى الشهيد الذى كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأيضًا تكريم شريف حسين الصادق لجهوده المتميزة فى هيكلة إدارات الديوان العام.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وهو الذى يتطلب سرعة التعامل مع مشاكل وهموم أهالى المحافظة بمختلف المدن والقرى، وفى حالة التقاعس أو الإهمال أو الفساد المالى والإدارى سيتم مواجهة ذلك بكل حسم مع بتر المقصرين وتكريم المتميزين طبقًا لتطبيق قاعدة الثواب والعقاب وهو ما تم تجسيده بإستبعاد رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بعد زيارة مفاجئة للأتوبيس الطائر التابع للمحافظ والذى رصد العديد من السلبيات وأوجه القصور، علاوة على عدم تواجده فى موقع عمله، معلنًا عن أنه تم عرض الموقف الحالى لجميع المشروعات الجارية والرؤية المستقبلية للمحافظة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بجانب عرض أهم التحديات والمطالب الجماهيرية فى مختلف قطاعات العمل العام وكان من أبرزها الإسراع بمعدلات العمل فى مستشفى إدفو العام الجديد والتى تخدم حوالى 40 % من أبناء المحافظة.

وفى نفس السياق حذر اللواء أشرف عطية بأنه سيتم إحالة المتقاعسين للتحقيق فى حالة عدم قيام المسئولين المنوط لهم تنفيذ المعاينات وتدقيقها ضمن إجراءات التصالح حتى يوم الخميس القادم، وهو الذى يتواكب مع قيام رؤساء المراكز والمدن بزيادة جهود التحفيز والتوعية لأصحاب التصالح فى مخالفات البناء لاستثمار هذه الفرصة التى لن تتكرر للوصول إلى الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال التقدم بالطلبات فى موعد أقصاه 31 أكتوبر الجارى، وخاصة مع حصولهم على خصم 25% من إجمالى قيمة التصالح فى حالة الدفع الكامل لها، مشددًا على أهمية الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد 2020/2021 والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من أجل حماية وتأمين 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية وذلك داخل 1383 مدرسة، بجانب المعاهد الأزهرية وذلك من خلال تفعيل التباعد داخل الفصول بحد أقصى 20 طالب، مع ارتداء الكمامات وتجهيز غرف العزل والزائرة الصحية وهو الذى يتوازى مع الانتهاء من أعمال المرافق العامة والصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المبانى والأسوار ودورات المياه.

وكلف أشرف عطية الجهات المعنية بدعم المدارس والمعاهد المخصصة للجان الانتخابية مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بكافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لراحة الناخبين ولاسيما المظلات والمقاعد الثابتة والمتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلًا عن توفير وسائل التهوية والمبردات والمولدات الكهربائية الاحتياطية .