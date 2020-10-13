محافظة القاهرة تؤكد استنزال الأراضى الزراعية يتم للموجودة داخل الحيز العمرانى

كتب سيد الخلفاوى

أوضحت محافظة القاهرة، أن قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية (تالف الأطيان) من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة، لا يعنى تحويل نشاط الأراضى الزراعية إلى سكنى، وأن القرار يعنى استنزال بعض قطع الأراضى الصغيرة متخللات داخل الحيز العمرانى والتى ما زالت تحمل صفة الأراضى الزراعية.

وكان أعلن اليوم، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية (تالف الأطيان) من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة، وذلك لمدة شهرين بداية من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من شهر ديسمبر القادم 2020.

يأتى قرار محافظ القاهرة بالتزامن مع عمل اللجان المشكلة بالمحافظة لوضع الاشتراطات البنائية الجديدة المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر القادم حسب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وأوضحت محافظة القاهرة أنه على راغبى التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، والتى تتضمن عقد الأرض محل الطلب ويكون مسجل، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقى المستندات بعد فحص الطلب وتشمل كشف تحديد مساحى من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة وكشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التى تخضع لضريبة الأطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.