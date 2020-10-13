محافظة الشرقية يعلن إنشاء وتوسعة 7 مدارس بتكلفة 56 مليون جنيه

تسعى محافظة الشرقية إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 55 مليون و 800 ألف جنيه لتوفير 105 فصل دراسى بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعه مدارس قائمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.
وصرح المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية أنه جارى الإنتهاء من إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير لتوفير 105 فصل دراسى بتكلفة مالية بلغت 55 مليون و 800 ألف جنيه حيث تم إنشاء مبنى جديد لمدرسة حمد موسى الابتدائية الجديدة لإضافة 16 فصل دراسى وبتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه.
وانشاء مبنى جديد لمدرسة السيد أحمد صالح للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه وأعمال توسعة وتعلية لمدرسة عزبة الطوخى للتعليم الأساسى لإضافة 13 فصل وبتكلفة 4 مليون و 900 ألف جنيه.
وإنشاء مبنى جديد لمدرسة محمد عبده الابتدائية لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و 300 ألف جنيه، وإنشاء مبنى جديد لمدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون و 400 ألف جنيه.
وإنشاء مبنى جديد لمدرسة أبو جويفل للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون جنيه، وأعمال توسعة لمدرسة الغنيمية للتعليم الاساسى لإضافة 23 فصل وبتكلفة 5 مليون و 200 ألف جنيه .
أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة محمد الأعصر للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 9 مليون جنيه.
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