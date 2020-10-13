متطرفون يقتلون 12 جنديا من جيش مالى

رويترز

قال جيش مالى، في بيان، اليوم، الثلاثاء، إن مهاجمين يُشتبه بأنهم جهاديون قتلوا 12 جنديا في هجومين بوسط البلاد.

وأضاف البيان أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا، وأسفر عن مقتل تسعة جنود، وقُتل ثلاثة آخرون صباح اليوم في مكان قريب وكانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول.