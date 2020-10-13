ما هى أكياس المبيض وأنواعها وأعراضها المختلفة؟

كتبت نهير عبد النبى

تكيسات المبايض من المشاكل الصحية التي تتعرض لها السيدات وتؤثر على الحمل، فالمبايض جزء من الجهاز التناسلي الأنثوي تقع في أسفل البطن على جانبي الرحم، لدى النساء مبيضان ينتجان البويضات بالإضافة إلى هرموني الاستروجين والبروجسترون، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك أنواع من تكيسات المبايض وهى:





أنواع تكيسات المبيض



هناك أنواع مختلفة من أكياس المبيض ، مثل الأكياس الجلدية وأكياس ورم بطانة الرحم، ومع ذلك، فإن الخراجات الوظيفية هي النوع الأكثر شيوعًا، يشمل ذلك نوعين من الخراجات الوظيفية: أكياس الجريب والجسم الأصفر.

كيس جريب

أثناء الدورة الشهرية للمرأة ، تنمو البويضة في كيس يسمى الجريب يقع هذا الكيس داخل المبايض، في معظم الحالات ينكسر هذا الجريب أو الكيس ويطلق بيضة ولكن إذا لم ينفتح الجريب ، يمكن أن يشكل السائل الموجود داخل الجريب كيسًا على المبيض.

أكياس الجسم الأصفر

تذوب أكياس الجريبات عادةً بعد إطلاق البويضة ولكن إذا لم يذب الكيس وفتحت أختام الجريب ، يمكن أن يتطور سائل إضافي داخل الكيس ، وهذا التراكم للسوائل يسبب كيس الجسم الأصفر.





تشمل الأنواع الأخرى من أكياس المبيض ما يلي:



1:كيسات الجلد: زوائد تشبه الكيس على المبايض يمكن أن تحتوي على الشعر والدهون والأنسجة الأخرى.

2:الأورام الغدية الكيسية: أورام غير سرطانية يمكن أن تتطور على السطح الخارجي للمبايض

3:ورم بطانة الرحم : يمكن أن تنمو الأنسجة التي تنمو بشكل طبيعي داخل الرحم خارج الرحم وتلتصق بالمبيضين ، مما يؤدي إلى ظهور كيس.

4:بعض النساء يصبن بحالة تسمى متلازمة تكيس المبايض ، تعني هذه الحالة أن المبايض تحتوي على عدد كبير من الأكياس الصغيرة. يمكن أن يسبب تضخم المبايض إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يسبب تكيس المبايض العقم .

أعراض كيس المبيض

في كثير من الأحيان ، لا تسبب أكياس المبيض أي أعراض ومع ذلك ، يمكن أن تظهر الأعراض مع نمو الكيس. قد تشمل الأعراض:

1: انتفاخ في البطن.

2:حركات الأمعاء المؤلمة.

3:آلام الحوض قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

4:ألم في أسفل الظهر أو الفخذين.

5:استفراغ و غثيان.

مضاعفات كيس المبيض



معظم تكيسات المبيض حميدة وتختفي بشكل طبيعي من تلقاء نفسها دون علاج، تسبب هذه الأكياس أعراضًا قليلة ، إن وجدت ولكن في حالة نادرة ، قد يكتشف طبيبك وجود كتلة مبيض سرطانية خلال الفحص الروتيني.

التواء المبيض من المضاعفات النادرة الأخرى لتكيسات المبيض يحدث هذا عندما يتسبب كيس كبير في تحريف المبيض أو تحريكه من موضعه الأصلي، ينقطع تدفق الدم عن المبيض ، وإذا لم يتم علاجه يمكن أن يتسبب في تلف أو موت أنسجة المبيض. على الرغم من أنه غير شائع ، فإن التواء المبيض يمثل ما يقرب من 3 في المائة من جراحات أمراض النساء الطارئة.

يمكن أن تسبب الأكياس الممزقة ، وهي نادرة أيضًا ، ألمًا شديدًا ونزيفًا داخليًا . تزيد هذه المضاعفات من خطر إصابتك بالعدوى ويمكن أن تكون مهددة للحياة إذا تركت دون علاج.