ووفقا لوزراة التربية الماليزية، سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية المسجلة التابعة للوزارة في ولايات سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا حتى 27 أكتوبر وفي ولاية صباح حتى 26 أكتوبر.