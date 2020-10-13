رويترز

سجلت ماليزيا 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء أكثر من نصفها في ولاية صباح التي تخضع للإغلاق في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة لقيود مماثلة على الحركة تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وترفع الإصابات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا إلى 16880 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة. وسجلت وزارة الصحة أربع وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 163.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية الماليزية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية فى أربع ولايات بما فيها (صباح) شرق ماليزيا، نظرا لإعادة تنفيذ أمر تقييد الحركة المشروط، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم - بأن القرار نفسه سينطبق على كل من سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا اعتبارا من غد الأربعاء، مضيفا أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية المسجلة تحت الوزارة بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والكليات المهنية ومعاهد إعداد المعلمين.