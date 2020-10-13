اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:01 م
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لجنة شؤون القرى تتفقد مستوى الخدمات ورصد شكاوى المواطنين بسمسطا ببنى سويف

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:38 م
لجنة شؤون القرى تتفقد مستوى الخدمات ورصد شكاوى المواطنين بسمسطا ببنى سويف لجنة شؤون القرى
بنى سويف هانى فتحى

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تواصل لجنة متابعة شؤون القرى، التى شكلًها الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

ونفذت اللجنة حملة متابعة وتفتيش لمنظومة العمل بقريتى دشطوط ومازورة مركز سمسطا، والتى زارت خلالها عددًا من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بزمام القريتين ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

أسفر المرور عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق فضلا عن متابعة سير العمل بعدد من المصالح والجهات الحكومية، حيث قامت اللجنة بتوجيه مسئولو الوحدة بالتحقيق فى ذلك والمرور اليومى على تلك المواقع الخدمية التى تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إعداد تقرير مصور عن موقف الخدمات بها ومتطلبات تحسينها.

لجنة متابعة شؤون القرى بدشطوط ومازوره (1)
لجنة متابعة شؤون القرى بدشطوط ومازوره 

 

لجنة متابعة شؤون القرى بدشطوط ومازوره (2)
لجنة متابعة شؤون القرى بدشطوط ومازوره 

 

لجنة متابعة شؤون القرى بدشطوط ومازوره (3)
لجنة متابعة شؤون القرى بدشطوط ومازوره 

 

 


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