اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:57 م
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وحملات توعية بالأسبوع الثانى من الدراسة..

لجنة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تجتمع استعدادا للعام الجامعى.. صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:21 م
لجنة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تجتمع استعدادا للعام الجامعى.. صور اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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اجتمع الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بجامعة بنها، اليوم، مع كافة القطاعات واللجان استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، وبحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ورساء اللجان المنبثقة من وحدة الأزمات والكوارث.

وأشار "راجح"، إلى أن هذا الاجتماع جاء بتكليفات من الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، موضحا أن هناك تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة تستلزم أن يكون هناك استباقية في الحدث، ووضع أطر للعمل بها، مؤكدا أننا جميعا نعمل في منظومة واحدة هدفنا هي حماية منشأتنا وأبنائنا الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الحفاظ علي استمرارية الأماكن والمنشآت في أداء مهمتها التعليمية والبحثية.

وأكد "راجح"، أن لجنة مكافحة العدوي ستقوم بحملات توعية بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد بجميع كليات الجامعة في الأسبوع الثاني من الدراسة، بحيث تكون هناك أعداد من الطلاب وبالأخص الطلاب الجدد.

اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بجامعة بنها
اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بجامعة بنها

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 


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