لجان لمتابعة صرف معاشات أكتوبر وتيسير الإجراءات

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال اللجان المشكلة، لتيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، ويتم الصرف بجداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات، وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف، من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1 و4 أكتوبر الجارى، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين، ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصوبر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 5 و6 أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف، اعتبارا من يومى 7 و11 أكترف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة، اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر.