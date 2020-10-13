لاشين إبراهيم يكشف عن تخصيص حقيبة لكل قاض تحوى أدوات مواجهة كورونا

كتب أحمد عبد الهادى تصوير السعودي محمود

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، على توفير الهيئة حقيبة لكل رئيس لجنة انتخابية بها كل ما يحتاجه لمواجهة فيروس كورونا، من معقمات وماسكات وما يلزم للوقاية الشخصية طوال مدة التصويت.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور أكثر من 350 قاضيا وعضوا.

وتابع لاشين: " نحن نمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وعلينا اتخاذ الإجراءات لمواجهة الجائحة ومراجعتها أولا بأول"، داعيا قضاة مجلس الدولة لمباشرة أعمالهم خلال انتخابات مجلس النواب 2020، والتمسك بالقانون والأخلاق الحاكمة للهيئة من استقلالية وحياد وكفاءة ومهنية.