كيف سيطر جهاز شئون البيئية بالدقهلية على حرائق قش الأرز والقمامة؟.. صور

الدقهلية شريف الديب

كشفت وحدة الرصد بجهاز شئون البيئة بالدقهلية، انه تم رصد دخان كثيف بأحد قرى مركز المنصورة، وبالفحص تبين بنشوب حريق هائل داخل مركز لتجميع قش الأرز بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة، مما تسبب فى انتشار الادخنة،

وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدنى والحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم التعامل مع الحريق والسيطرة علية، وشدد جهاز شئون البيئة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال تلك الفترة لمنع وجود السحابة السوداء.

كما تم رصد ادخنة أخرى وتبين أيضا انه حريق ببعض بقايا قش الأرز والنفايات داخل الأراضى الزراعية داخل قرية سلنت التابعة لمركز المنصورة، وذلك من أجل اعداد الأرض لموسم زراعى جديد فيقوم الفلاح بالتخلص من البقايا الموجودة من القش داخل الأرض الزراعية، وتم التشديد على الفلاحين بعدم الحرق نهائيا، وتم تكثيف اللجان، المشرفة على عملية السيطرة على حريق قش الأرز والسحابة السوداء.

وأشار جهاز شئون البيئة بأنه تم رصد ادخنة متصاعدة بناحية قرية ميت الصارم، وعلى الفور توجهت اللجان إلى مكان الحريق، وتبن انه صادر من أرض يتم تجميع القمامة به ( محطة وسيطة) من أجل نقلها إلى مقلب قلابشو، وشب فيه بعض النيران وتم السيطرة عليه على الفور، وتم التأكيد على الوحدة المحلية بالقرية لرفع تلك المخلفات لعدم اشتعاله مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى حرر جهاز شئون البيئة بالدقهلية، 70 محضر مخالفة لحرق قش الأرز حتى الآن، على مستوى المحافظة، بعد أن تم رصد بلاغات على أجهزة القمر الصناعى ببعض قرى المحافظة، وانتقلت الأجهزة والفرق المكلفة بالمتابعة، وتبين بالفعل صحة البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين،

وقد تم السيطرة هذا العام على ظاهرة السحابة السوداء من خلال عمل مراكز لتجميع بالإضافة إلى فكرة إعادة تدوير القش من خلال تسليمه لمتعهد على أن يستخدم بعد ذلك كأسمدة وحلف للحيوانات. وهو ما يعود بشكل نفعى على الفلاح.