اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:13 م
خالد صلاح
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كوريا تدرس تعديل قانونى يسمح لفريق غنائى بتأجيل الخدمة العسكرية لمساهمتهم فى تحسين صورة بلادهم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:09 م
كوريا تدرس تعديل قانونى يسمح لفريق غنائى بتأجيل الخدمة العسكرية لمساهمتهم فى تحسين صورة بلادهم فرقة الكى- بوب "بي تي إس"
وكالات

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قالت وكالة التجنيد العسكرية فى كوريا الجنوبية،اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على خطة للسماح لمشاهير الثقافة الشعبية الذين ساهموا في تحسين صورة البلاد، بتأجيل خدمتهم العسكرية الإلزامية.
 
وجاءت الخطة وسط الحديث عما إذا كان يجب منح أعضاء فرقة الكى- بوب "بي تي إس" مثل هذه الامتيازات مثل الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها، تقديرًا لمساهمتهم في الصورة الوطنية لكوريا الجنوبية من خلال نجاحهم غير المسبوق في قائمة "بيلبورد".
 
وقال وزير الدفاع "سو أوك" فى وقت سابق، إن الإعفاء ليس قيد النظر للفرقة المكونة من سبعة أعضاء، على الرغم من أن التأجيل قد يكون خيارًا.
 
وفي تقرير التدقيق البرلمانى، قالت إدارة القوى العاملة العسكرية، إنها تسعى لمراجعة قانون الخدمة العسكرية للسماح لفنانى الثقافة الشعبية بتأجيل خدمتهم العسكرية إذا كانت هناك توصية من وزير الثقافة.
 
وبموجب القانون، يتم منح إعفاءات أو تأجيلات الخدمة العسكرية للرياضيين الحاصلين على جوائز دولية والموسيقيين الكلاسيكيين الذين ساهموا في رفع سمعة البلاد في الخارج. ولكن لم يتم منح مثل هذه المعاملة التفضيلية لمشاهير الكي-بوب البارزين.
 
وقالت إدارة القوى العاملة العسكرية في التقرير: "مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز الصورة الوطنية من خلال ضمان الثقافة الشعبية والأنشطة الفنية".
 
وأضافت: "سيتم تقديم مشروع القانون المعدل إلى الجمعية الوطنية هذا الشهر".
 
يذكر أنه يُطلب من جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا أداء الخدمة في الجيش لمدة عامين تقريبًا.
 

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