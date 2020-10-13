وأوضحت أن هذه القروض تشمل قرضًا للغذاء (720 مليون دولار) وقرضًا للمواد والمعدات لربط السكك الحديدية والطرق (132.9 مليون دولار) وقرضًا للمواد الخام للصناعات الخفيفة (80 مليون دولار).. مشيرة إلى أن بيونج يانج سددت جزءًا من قرض المواد الخام للصناعات الخفيفة مرتين في عامي 2007 و2008 باستخدام سبائك الزنك بقيمة 2.4 مليون دولار، فيما بلغ مبلغ أصل القرض الذي يجب أن تسدده كوريا الشمالية على الفور 798 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية أرسلت 62 مرة وثائق رسمية تحث فيها كوريا الشمالية على سداد القرض، وتم إرسال آخر وثيقة رسمية في يوم 28 سبتمبر من هذا العام، غير أن كوريا الشمالية لم ترد على ذلك قط.