طالبت الحكومة الكورية الجنوبية الجانب الكورى الشمالى بتسديد قروض تبلغ قيمتها 933 مليون دولار أمريكى، لكنه لم يرد على ذلك قط، وأفادت بيانات قدمتها وزارة الوحدة للنائب البرلمانى جو تيه-يونج، وهو عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والوحدة ونقلتها وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني، أن كوريا الجنوبية قدمت قروضا تبلغ قيمتها 933 مليون دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية في الفترة من 2000 إلى 2008.
وأوضحت أن هذه القروض تشمل قرضًا للغذاء (720 مليون دولار) وقرضًا للمواد والمعدات لربط السكك الحديدية والطرق (132.9 مليون دولار) وقرضًا للمواد الخام للصناعات الخفيفة (80 مليون دولار).. مشيرة إلى أن بيونج يانج سددت جزءًا من قرض المواد الخام للصناعات الخفيفة مرتين في عامي 2007 و2008 باستخدام سبائك الزنك بقيمة 2.4 مليون دولار، فيما بلغ مبلغ أصل القرض الذي يجب أن تسدده كوريا الشمالية على الفور 798 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية أرسلت 62 مرة وثائق رسمية تحث فيها كوريا الشمالية على سداد القرض، وتم إرسال آخر وثيقة رسمية في يوم 28 سبتمبر من هذا العام، غير أن كوريا الشمالية لم ترد على ذلك قط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة