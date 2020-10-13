اليوم السابع
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"كورونا يهدد صناعة الفراء".. التخلص من 2.5 مليون من حيوانات المنك بالدنمارك..صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:35 م
"كورونا يهدد صناعة الفراء".. التخلص من 2.5 مليون من حيوانات المنك بالدنمارك..صور حيوانات المنك فى الدنمارك
وكالات

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أعلنت السلطات الدنماركية، أن الأطباء البيطريين والمزارعين الدنماركيين بدأوا في التخلص من ما لا يقل عن 2.5 مليون من حيوانات المنك شمالي البلاد، ويأتي قرار السلطات الدنماركية بعد الإبلاغ عن تفشى فيروس كورونا فى أكثر من 63 مزرعة لحيوانات المنك في البلاد.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي، فليمنج كورى ماركر، إن إدارة الطب البيطري والأغذية الدنماركية تتعامل مع إعدام الحيوانات المصابة، بينما سيتوجب على أصحاب المزارع المتواجدين في نطاق 8 كيلو مترات من مزرعة مصابة قتل حيواناتهم بأنفسهم .

وأضاف أن "عملية الاعدام بدأت يوم الخميس في قرية جويل غربي ألبورج". مشيرا إلى أنها "قد تستمر شهورا اعتمادا على انتشار الفيروس".

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الدنمارك

حيوان المنك

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