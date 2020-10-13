نور سلطان (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء، 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 108 آلاف و901 حالة، وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء /كازين فورم/ الكازاخية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 162 حالة شفاء تام من الفيروس؛ مما رفع بدوره إجمالي المتعافين في البلاد إلى 104 آلاف و203 حالات.