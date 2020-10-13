وأضافت الوزارة أن العدد الأكبر من الحالات المُسجلة حديثا كان في منطقة شمال كازاخستان، والتي سجلت 12 حالة، أما عن حصيلة الوفيات من جراء العدوى في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد بلغت حتى الآن 1746 حالة وفاة.