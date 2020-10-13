قناة ten تؤكد احترامها للأهلى وتعلن عدم ظهور مجدى عبدالغنى على شاشتها مجددا

أصدرت إدارة قناة ten الفضائية بيانا، أوضحت فيه موقفها فيما يخص غضب النادى الأهلى من تصريحات النجم مجدى عبد الغنى عبر أحد برامجها، مؤكدة احترامها للنادى الأهلى وإدارته وجمهوره، والتزامها بالمعايير المهنية للعمل الإعلامى.

وقالت القناة فى بيانها: "في الوقت الذى ننادي فيه بالانتباه إلى ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام، ومطالبة الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن علي مادونها من مصالح، وندعو فيه الجميع للتحلى بالحكمة وعدم التلاعب بمشاعر الجماهير تحت آى ظرف، كان لزاما علينا أن أن نفعل ما نقول".

وأضافت: "لقد اخترنا الطريق الصعب وهو الوقوف فى خندق الوطن وتحملنا ونتحمل في سبيل ذلك الكثير والكثير المصاعب

من هذا المنطلق وازاء البيان الصادر من النادي الاهلي ويحمل شكوى من البرنامج الرياضي بقناة TeN حيث تضمنت الشكوى ان البرنامج يخالف مواثيق الشرف الاعلامي ويخالف القواعد المنظمة وبان البرنامج ومقدمه اسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني يهاجمان النادي الاهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان الي هدم الكيان وزعزعة استقراره الي آخر ما ورد بالبيان".

واستطردت إدارة القناة فى بيانها: "تجدر الإشارة إلى أن قناة TeN تحترم وتقدر النادي الاهلي العريق وجمهوره العظيم احتراما يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير، وأنها تعتبر النادي الاهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج او قناة مهما حاولت ان تهز اركانه، لافتة إلى أن "البرنامج المشار اليه من انتاج القناة وليس مباعا لاحد، والقناة تؤمن ايمانا راسخا بان الاعلام الرياضي عليه مسؤولية ضخمة تجاه ضبط الاداء الجماهيري من خلال الموضوعية في تناول الامور الكروية".

وشددت ten على أنها "تلتزم حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامى"، متابعة بيانها بالقول: "لذلك، وشعورا بالمسؤلية الوطنية تجاه القضايا الجماهيرية فان ادارة القناة قررت ما يلي: أولا مخاطبة ادارة النادي الاهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجا علي المواثيق والقوانين المنظمة للعمل علي تصويبها منذ انطلاق البرنامج، وثانيا: تهيب ادارة القناة باسرة الاعلام الرياضي في مصر بالعمل علي ضبط الاداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية، وثالثا عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة".