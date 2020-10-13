اليوم السابع
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قطع المياه 3 ساعات عن مدينة طوخ لأعمال غسيل الشبكات اليوم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:43 ص
قطع المياه 3 ساعات عن مدينة طوخ لأعمال غسيل الشبكات اليوم محطة مياه - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر، من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل شبكات المياه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة.


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