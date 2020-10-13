اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قائد الجيش الأمريكي يعود للبنتاجون بعد العزل الذاتي

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:06 م
قائد الجيش الأمريكي يعود للبنتاجون بعد العزل الذاتي كورونا - ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاد قائد الجيش الأمريكي إلى وزارة الدفاع (البنتاجون) اليوم الثلاثاء في إشارة على أن أعضاء هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بدأوا في استئناف نشاطهم بعد عزل ذاتي فرضوه على أنفسهم عقب القلق الذي انتشر مؤخرا جراء تفشي فيروس كورونا على مستوى القيادة.
 
وأظهرت نتائج الفحوص إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين بكوفيد-19 كانا قد شاركا في اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر مما دعا جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة تقريبا لاتباع العزل الذاتي الأسبوع الماضي.
 
وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جيمس مكونفيل في مؤتمر صحفي بمقر البنتاجون "خضعت للفحص اليوم وكانت النتيجة سلبية وسمح لي الأطباء بالعودة".

قائد الجيش الامريكى

كورونا

كورونا فى امريكا

اليوم السابع بلس

البنتاجون

جيمس مكونفيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الأمريكى يعلن تنفيذ غارات جوية ضد طالبان في هلمند

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:42 م

تطوير صاروخ لتوصيل الأسلحة للجيش الأمريكى عبر الفضاء فى أى مكان بالعالم خلال ساعة

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:28 ص

الجيش الأمريكى يسعى لتطوير نظام شحن مستقل للطائرات بدون طيار

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:00 ص

الجيش الأمريكى يدعم كلابه بنظارات ذكية لمساعدتهم على اكتشاف المتفجرات

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:00 م

نيوزويك:30%ارتفاع فى حالات الانتحار بـ الجيش الأمريكى منذ ظهور كورونا

الأحد، 27 سبتمبر 2020 10:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة