فيتامينات وعناصر فى السبانخ هتعزز صحتك ومناعتك

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، حيث تحتوى على فيتامين أ وسى والكربوهيدرات والألياف وغيرها من العناصر والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع health فأن فوائد السبانخ هي:

1: بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، يوفر السبانخ مضادات الأكسدة المرتبطة بمضادات الالتهاب والوقاية من الأمراض، وتشمل هذه المواد الكايمبفيرول، وهو فلافونويد ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك يبطئ نموه وانتشاره وهناك مادة أخرى تسمى كيرسيتين تم ربطها بالتأثيرات الوقائية المحتملة على الذاكرة وكذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني .

2:في دراسة نشرت في مجلة Food & Function، لخص الباحثون التأثيرات الوقائية للسبانخ، بناءً على نشاط المواد الكيميائية النباتية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تحدث بشكل طبيعي. يذكرون أن هذه المواد المشتقة من السبانخ يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي والمرض، كما أنها قادرة على التأثير بشكل إيجابي على تعبير الجينات المشاركة في التمثيل الغذائي والالتهابات، بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تؤدي إلى إفراز هرمونات الشبع ما يجعلك تشعر بالشبع والرضا.

3:تجعل التأثيرات المضادة للالتهابات للسبانخ من المنافسين الرئيسيين لحماية الدماغ، خاصة مع تقدم العمر، في إحدى الدراسات تتبع الباحثون أنماط الأكل والقدرات المعرفية لأكثر من 950 من كبار السن لمدة خمس سنوات تقريبًا لقد لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في معدل التدهور المعرفي بين أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الخضار الورقية الخضراء. أشارت البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون حصة إلى حصتين من الخضر الورقية يوميًا يتمتعون بنفس القدرات المعرفية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا من أولئك الذين لم يستهلكوا الخضار الورقية.

4:ثبت أن أحد مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ، والذي يُسمى اللوتين، يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر(AMD) ، وهو مرض يصيب العين يمكن أن يؤدي إلى تشويش الرؤية المركزية الحادة المطلوبة لأنشطة مثل القراءة والقيادة AMD هو سبب رئيسي لفقدان البصر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر. لا يوجد حاليًا علاج أو علاج لعكس الحالة ، لذا فإن الوقاية هي المفتاح.

5: تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والاوبئة