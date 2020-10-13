فشل مزادات الأسواق الحرة بمطار إنتشون الدولى فى كوريا الجنوبية للمرة الثالثة بسبب كورونا

وكالات

يبدو أن الشركة المشغلة لمطار إنتشون الدولي، البوابة الجوية الرئيسية لكوريا الجنوبية، قد فشلت فى جذب عدد كافٍ من المشاركين في مزادات الأسواق الحرة مرة أخرى، مما يسلط الضوء على الركود على مستوى الصناعة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى شركة مطار إنتشون الدولي إلى منح تراخيص لمتاجرها الستة المختارة المعفاة من الرسوم الجمركية فى المبنى رقم 1، لكن محاولتها السابقة فشلت بسبب نقص مقدمي العطاءات.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن شركة واحدة من الشركات المشغلة للأسواق الحرة فقط ، وأخرى تديرها شركة أصغر تقدمت بطلبات أمس، الاثنين، للمشاركة فى المزادات، وفقًا لمصادر الصناعة.

وسوف يحل الموعد النهائي الرسمي للمزاد في الساعة الرابعة عصر اليوم ، الثلاثاء، ولكن لم يتم بالفعل الوفاء بقواعد العطاءات المحددة مسبقًا بسبب نقص المشاركين.

ويمثل هذا ثالث محاولة فاشلة للشركة المشغلة للمطار لبيع تراخيص الأسواق الحرة في مزاد، بعد إخفاقات مماثلة في فبراير وأواخر سبتمبر وسط جائحة كوفيد-19.

وفي سبتمبر، من بين المشغلين الرئيسيين الأربعة المعفيين من الرسوم الجمركية في البلاد، شاركت فقط الشركة الرائدة في الصناعة "فندق لوتيه" وشركة "شينسيكيه" في العطاء.

وقال مراقبو الصناعة إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تتعامل شركة المطار مع مشغلي الاسواق الحرة لإبرام صفقات الترخيص.

وتعاني الشركات المشغلة للأسواق الحرة في كوريا الجنوبية من الركود حيث انخفض عدد العملاء بشكل حاد وسط اضطرابات السفر الجوي.

وشهدت المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية انخفاض مبيعاتها المجمعة إلى ما دون عتبة واحد تريليون وون (869 مليون دولار أمريكي) لأول مرة منذ أربع سنوات فى أبريل.

وزادت مبيعاتهم للشهر الرابع على التوالى في أغسطس مع عودة البائعين الصينيين إلى كوريا الجنوبية وسط إنعاش الطلب المحلي في البر الرئيسي. لكن عائداتها لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.