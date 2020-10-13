فرع ثقافة البحيرة ومكتبة مصر العامة ينظمان إحتفالية فنية بمناسبة إنتصارات أكتوبر

البحيرة – ناصر جودة

نظم فرع ثقافة البحيرة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور إحتفالية على المسرح الرومانى بالمكتبة تضمنت عرضا فنيا لفرقة البحيرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو إيهاب مبروك، كما قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغانى الوطنية والطربية منها أنساك .. يا حبيبتى يا مصر .. صورة .. حلوة يا بلدى تحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمناسبة إحتفالات المحافظة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار محمد البسيونى - مدير فرع ثقافة البحيرة إلى أن الإحتفالية تأتى فى إطار الحرص على نشر الثقافة والوعى بين الشباب والموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى كافة المجالات وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار وتوعية أبنائنا بالبطولات الكبيرة التى شهدتها حرب أكتوبر المجيدة كملحمة قامت بها قواتنا المسلحة المصرية وشعبها العظيم لتعبر نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه.

وأكد المحافظ على إستمرار وتكثيف الفعاليات الثقافية والأنشطة المختلفة على أرض المحافظة والتى ستسهم فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية بالإضافة إلى دورها فى تشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكرى والثقافى للمواطنين.



إحتفالية فنية بمناسبة إنتصارات أكتوبر