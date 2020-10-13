لندن (أ ش أ)

أكد عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة ستمر لا محالة بمرحلة تلزم فرض المزيد من القيود المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال خان - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن جميع المؤشرات المتاحة لديه من نسب دخول المستشفيات وإشغال وحدات الرعاية المركزة والإصابات بين كبار السن وانتشار المرض تسير في الاتجاه الخاطئ.