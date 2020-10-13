وأضاف أن لندن الآن في المرحلة الأولى من مخطط الحكومة للقيود ما يعني أن مستوى الخطورة متوسط، إلا أنها ستنتقل لا محالة للمرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع الحالية.
 