عضو المجلس الاستشارى لـ"ترامب": إدارة أوباما دعمت وصول الإخوان للحكم فى مصر

إبراهيم سعيد

قال جابريل صوما عضو المجلس الاستشاري لـ دونالد ترامب، أن وثائق هيلارى كلينتون تفضح مخططها مع جماعة الإخوان أثناء تظاهرات 25 يناير 2011 لأسقاط النظام، مضيفا أن الإدارة الامريكية في عهد أوباما كانت تدعم وصول جماعة الإخوان إلى حكم مصر .

وأكد جابريل صوما عضو المجلس الاستشاري لـ دونالد ترامب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية " cbc "، أن ترامب يصر على أن فيروس كورونا مصطنع لأن الصين تمنع وترفض مشاركة خبراء الفيروسات الأمريكان في إجراء بحوث حول الفيروس داخل أراضيها، موكد أن عدد الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة أقل من 3 % .

وأوضح جابريل صوما، أن كل الاحتمالات واردة بشأن سبب انتشار فيروس كورونا، والأمر الوحيد الذي يثبت عدم تصنيعه وتخليقه معمليا، هو ترك الخبراء الأمريكيين يجرون ابحاثهم داخل الصين.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور جابريل صوما، عضو المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم يختلف عن ترامب منذ عشرة أيام لأنه استطاع أن يؤمن الاقتصاد الأمريكى، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتحسن والوظائف العامة تتحسن.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الآن"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ترامب سوف يلقى خطابا في ملعب مغلق نهاية الأسبوع، وهناك 800 ألف شخص طلبوا حضور الخطاب، حيث القاعدة الشعبية الرئيسية للرئيس لا زالت قوية جدا، حيث هناك 63 مليون شخص صوتوا له، مشيرا إلى أنه لا حظ للديمقراطيين في النجاح بالانتخابات.



وذكر أن الكثير يرون أن جون بايدن لا يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية، موضحا أن السبب الرئيسي الذى يجعل المواطن الأمريكي يصوت للمرشح في الانتخابات هو الوضع الاقتصادى فى البلاد، ونجد حاليا الوضع يتحسن.