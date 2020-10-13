اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:02 م
خالد صلاح
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عجز الميزان التجارى التونسى يتراجع إلى 3.7 مليار دولار

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:10 ص
عجز الميزان التجارى التونسى يتراجع إلى 3.7 مليار دولار انخفاض عجز الميزان التجارى التونسى - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري التونسي انخفض إلى 3.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كما تراجعت الواردات والصادرات.

وبلغ العجز التجاري 10.2 مليار دينار (3.71 مليار دولار) مقابل 14.8 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

والعجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس بينما تعاني أزمة اقتصادية.

وتراجعت الواردات 21.3 في المئة إلى 37.7 مليار دينار وانخفضت الصادرات 16.6 في المئة إلى 27.5 مليار دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

 


الميزان التجارى التونسى

تونس

صادرات

واردات

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