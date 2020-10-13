طقس الخليج.. ممطر في السعودية غائم بالإمارات معتدل فى الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت حالة الطقس في دول الخليج صباح اليوم الثلاثاء، حيث توقعت هئية الأرصاد في المملكة العربية السعودية بأن تتساقط الأمطار على بعض مناطق المملكة، وفى الإمارات يكون الطقس صحوا إلى غائم، ويكون في الكويت مائل للحرارة، وإلى التفاصيل:-

السعودية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية عن توقعاتها لحالة الطقس على مدن ومحافظات المملكة اليوم الثلاثاء، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وتمتد تلك الأمطار إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.. وموج البحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند 18:20 و الجزر الأول عند الساعة 34:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

والموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند 17:31 والمد الثاني عند الساعة 07:05 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:04.

البحرين

قالت الأحول الجوية الصادرة من إدارة الرصاد الجوية بوزارة المواصل والاتصالات، إن طقس المملكة اليوم سيكون حسن مع بعض السحب والرياح تكون شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل سرعتها إلى 15 عقدة، ويرتفع الموجة من قدم إلى 3 أقدام.

الكويت