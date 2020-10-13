ضبط 8 منشآت بيطرية فى حملة مكبرة بالقناطر الخيرية وقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شنت شرطة المسطحات فى القليوبية بالتنسيق مع الطب البيطرى حملة لضبط المنشآت البيطرية، والتى تدار بدون ترخيص فى القناطر الخيرية وقليوب، وأسفرت عن ضبط 8 منشآت تدار بدون ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم تحرير المحاضر اللازمة جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد القيام بحملة استهدفت المنشآت البيطرية من عيادات وشركات أعلاف وأدوية بيطرية، والتى تدار بدون ترخيص فى قليوب والقناطر الخيرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 شركات لتجارة الأعلاف والأدوية البيطرية تمارس نشاطها فعليا، وتقوم بالتوزيع على المحلات بدون أى ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما تم ضبط 3 عيادات بيطرية تدار بدون طبيب بيطرى، بالمخالفة لقرار إدارة منشأه طبية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.