اليوم السابع
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ضبط 38 طن مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى ببنى عبيد فى الدقهلية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:28 م
ضبط 38 طن مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى ببنى عبيد فى الدقهلية مخلل فاسد - أرشيفية
الدقهلية ـ شريف الديب

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ترأس حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة، تمكن خلاله من ضبط 38 طن و400  كيلو مخلل فاسد وغير صالح للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى الخواص الطبيعية بمعمل تخليل بقرية أبو المعاطى الباز، التابعة لوحدة اليوسفية، بمركز ومدينة بنى عبيد.

وقد كشفت الحملة عن وجود 38 طن و400 كيلو مخلل فاسد وغير صالح الإستهلاك الآدمى، ببراميل بلاستيكية كبيرة، وخزانات مياة، وتلأحظ وجود عفن ودود بكل البراميل المتواجدة بمخزن بالطوب البلوك يعمل بدون ترخيص، وبدون موافقات صحية.

وبناءا على ذلك تم تحرير محضر تموين، وآخرى صحة، ومحضر غلق لوجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية المطلوبة للمنشأة، وهو ما دفع رئيس المركز لإحالة المحاضر والمخلفات إلى النيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ذلك.

وأكد قابيل على إستمرار مثل هذة الحملات التفتيشية للمرور على جميع المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المركز، لمتابعة الأحكام الرقابية والتمونية لضمان توافر الإشتراطات الصحية والبيئية المطلوبة للقضاء على كل ماهو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين بمركز ومدينة بنى عبيد.

وقد شارك فى الحملة كلا من على منصور مدير الإدارة البيطرية، المهندس الشحات أنور مدير إدارة التموين، وخالد السمرى سكرتير وحدة اليوسفية، وإبراهيم السيد عبدة مفتش الصحة، ومحمد عثمان، ورضا الهجين من إدارة البيئة، والإشغالات.

 

 


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