ضبط 3 أشخاص استولوا على كراتين سجائر من مكتب تموين الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة الإستيلاء على كمية من السجائر المتحفظ عليها من داخل أحد مكاتب مديرية التموين بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجيزة بإكتشاف سرقة (4) كراتين سجائر "مجهولة المصدر" مضبوطات متحفظ عليها داخل إحدى مكاتب مديرية التموين بالجيزة .

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (مالك كشك "له معلومات جنائية " ، عاطل ، عامل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قرر الأول أنه نظراً لكون الكشك الخاص به مواجه للمكتب محل البلاغ ، وعلمه بوجود مضبوطات متحفظ عليها بالمكتب إتفق مع باقى المتهمين على سرقتها وبتاريخ الواقعة قام بإتلاف القفل ، والإستيلاء على المسروقات وتخزينها بالكشك الخاص به تمهيداً لبيعها ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.