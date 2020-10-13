اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:19 ص
خالد صلاح
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ضبط مقهى مخالف لتقديمه الشيشة للمترددين على طريق بردين بمركز الزقازيق

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:57 ص
ضبط مقهى مخالف لتقديمه الشيشة للمترددين على طريق بردين بمركز الزقازيق جانب من الحملة
فريق المحافظات

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شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة برئاسة المحاسب نبيل فاروق رئيس المركز، أسفرت عن ضبط مقهى مخالف يقوم صاحبه بتقديم الشيشة للمترددين، وذلك بطريق بردين - الزقازيق، وتم التحفظ على  6 شيش ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المرور الميدانى على الكافيهات والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المترددين عليها.

فيما أكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهى للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.

 

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