ضبط مخزن كيماويات بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة، بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق لضمان عدم وجود غش تجارى وحفاظا على الاقتصاد الوطنى من أى إغراق بسلع مجهولة المصدر وكذلك الملكية الفكرية.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها، أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له قد قامت بشن حملات على المحلات والأسواق والتى أسفرت عن ضبط مخزن كيماويات بدون ترخيص وبحيازته سلع مجهولة المصدر بمنطقة أبيس.

كما تم ضبط مخزن بحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم تحريز عدد 4 كراتين ماكينة أمواس داخل الكرتونة 6 علب بكل علبة 96 ماكينة ،وعدد 9 كراتين منظف ديتول باور داخل الكرتونة 12 عبوة سعة 500 مل، وعدد 4 دست فرش أسنان داخل الدستة 12 فرشة، وعدد واحد كرتونة بداخلها عدد 12 باكيت ماكينة حلاقة ماركة جيلت بلوثري.

وتم ضبط محل عرض وحيازة سلع مجهولة ومقلدة للعلامات التجارية المسجلة، وتم تحريز عدد 85 بالتة شحم متعدد الأغراض زنة 400 جرام، وعدد 80 كرتونة شحم صوديوم ماركة العالمية وتم سحب استيكر الموجود بالمخزن لارسالها كعينة للعلامات التجارية، وكذلك ضبط محل لحيازته سلع مجهولة المصدر و تم تحريز عدد 40 كرتونة زيت ماركة كوما عبوة الكرتونة 12 زجاجة مقلدة العلامة التجارية لإحدى الماركات المسجلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازم قانونا تجاه تلك المخالفات و جارى العرض على وكيل النائب العام