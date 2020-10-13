ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتنفيذ 1165 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة من ضبط بندقية خرطوش عيار 12 وفرد روسي محلي الصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة عقب التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط " 3" قطع من مادة الحشيش المخدر تزن 3 جرامات حيازة المتهم "أركان ف ا ا" 25 سنة عاطل ويقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وتمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "4 " أحكام في مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ "1165" حكما قضائيا متنوعا، وضبط 401 مخالفة مرورية.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال التموين، وتم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 7 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيصو" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار تم التحفظ هلى المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط "6 " قضايا بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.