صياد بالغربية يصطاد تمساح صغير ببحر ميت يزيد .. فيديو

الغربية – عادل ضرة

تمكن أحد الصيادين اليوم الثلاثاء، من اصطياد تمساح صغير ببحر ميت يزيد أمام كوبرى فاروق بمحافظة الغربية، وقام بإخراجه من المياه.

وكان الصياد قد فوجئ بظهور رأس لكائن حى بالمياه اثناء قيامه بالصيد، وعلى الفور قفز فى المياه وتمكن من اصطياده، وتبين أنه تمساح صغير، وقام الصياد بإخراجه من المياه والتحفظ عليه.

وانتقل لمكان الواقعة لجنة من مديرية الرى بالغربية لفحص البلاغ، والبحث عن أى تماسيح أخرى بالمياه، وذلك فى الوقت الذى تم فيه تحذير المواطنين والأطفال والسيدات بتوخى الحذر أثناء استخدام المياه ببحر ميت يزيد خشية ظهور تماسيح أخرى.