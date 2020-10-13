اليوم السابع
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صور..ضبط شخصين استوليا على 95 طن سكر لبيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:12 ص
صور..ضبط شخصين استوليا على 95 طن سكر لبيعها بالسوق السوداء المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة أعمال الفساد الوظيفى والإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية، وضبط وقائع الفساد الإدارى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام "أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة "فرع شبين القناطر - متعهد التعبئة بمخزن كفر شبين" بالتصرف فى كميات كبيرة من السلع التموينية "سكر" من داخل المخزن سالف الذكر، والمخصصة للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الإستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن، تبين قيام الأول بالتصرف فى "80 طن سكر "مدعم" ، والإتجار بها فى السوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين محمل عليهما  15 طن سكر "مدعم"

بمواجهة قائدى السيارتان أقرا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بتحميل كميات السكر من داخل المخزن، متوجهين بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه بالأسواق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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