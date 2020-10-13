صور.. الصين تجرى فحص كورونا فى عموم مدينة تشينغداو بعد ظهور حالة جديدة

كتب عبد الوهاب الجندى

فعَّلت مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، خطة لإجراء اختبار الحمض النووي بجميع أرجاء المدينة لحصر الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الصينية.

وأكملت المدينة اختبار الحمض النووي وأخذ العينات لأكثر من مليون شخص، حسبما أعلن مكتب المعلومات التابع للحكومة البلدية في مؤتمر صحفي، ولم يتم اختبار أية حالات جديدة إيجابية حتى الآن بناءً على أكثر من 310 آلاف نتيجة اختبار متاحة.

وحددت المدينة تجمع لوشانهو السكني الذي يقع فيه مستشفى تشينغداو للصدر، كمنطقة ذات مخاطر متوسطة، في حين أن مستويات الخطر في الجزء المتبقي من المدينة لم تتغير.

وتظهر التقصيات الوبائية أن ثلاث حالات بدون أعراض مرتبطة بهذا المستشفى الذي أنشأ مناطق مستقلة لعلاج حالات كوفيد-19 الوافدة من الخارج.

ووفقا لإشعار أصدرته لجنة الصحة بتشينغداو، سوف تستكمل المدينة اختبارات الحمض النووي في خمسة أحياء خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بينما سيغطي الاختبار المدينة بأسرها خلال خمسة أيام، مضيفا أن النتائج سوف تُنشر في حينها.

واعتبارا من الساعة 7 صباح يوم الاثنين، بدأ سكان تجمع سكني في حي شينان بالمدينة في الاصطفاف عند نقطة اختبار لتلقي اختبار الحمض النووي، حيث تم إخطارهم بالخضوع للاختبار مساء الأحد.

وقال أحد السكان المحليين ولقبه وانغ: "استغرق الأمر حوالي 20 دقيقة للانتظار قبل إجراء الاختبار. إنها خطوة مسؤولة لإجراء الاختبارات لنا وللآخرين أيضا".

وسجلت تشينغداو ست حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 وست حالات جديدة بدون أعراض، منذ ظهور حالات جديدة في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للجنة الصحة.



إجراء الفحص



اختبار كورونا



فحص في المدارس