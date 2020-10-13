صور.. الرئيس الأمريكي يعلن عن توزيع لقاح لعلاج فيروس كورونا قريبا

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بقيادته للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون هناك علاج لفيروس كورونا في القريب العاجل، أما بعكس ذلك لن يكون هناك علاج في وقت قريب، بحسب قوله، متعهدا أمام أنصاره بإنتاج لقاح للفيروس الجائح.

وخلال كلمة له في أول تجمع انتخابي بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا مقام في ولاية فلوريدا قال: "لا يوجد بلد في العام تمكن من التعافي من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا وفي مجالات أخرى مثل أمريكا، مضيفا: "سنتمكن من توزيع لقاح كورونا قريبا، وحسابات سياسية حالت دون الإعلان عنه قبل موعد الانتخابات"

ووصف الرئيس الأمريكي، منافسه الديمقراطي جون بايدن، بالرجل الغير جيد، متهما إياه بتدمير البلاد حال فوزه بالانتخابات الرئاسية وتضيع وظائف الأمريكيين، وتطرق الرئيس عن إعادة جنود الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج إلى الوطن.



الرئيس الأمريكي



ترامب بين أنصاره



ترامب يلتقط شي من أنصاره