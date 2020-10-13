اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق النقد الدولي يحذر: التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا وسط أزمة كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:16 م
صندوق النقد الدولي يحذر: التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا وسط أزمة كورونا صندوق النقد وكورونا - ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عدل صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بالخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 لمعظم دول الخليج، إذ حذر من أن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة وسط أزمة فيروس كورونا.
 
وفي أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4 بالمئة في 2020، في تحسن عن انكماش بنسبة 5.2 في المئة كان متوقعا في يونيو ، لكنه قال إنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
 
تعاني دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة مزدوجة من أزمة فيروس كورونا، التي تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وانخفاض أسعار النفط، مما يضر بالإيرادات هذا العام.
 
وعدل صندوق النقد الدولي بالخفض توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء السعودية، والتي صار من المتوقع أن تشهد انكماشا 5.4 بالمئة هذا العام مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8 في المئة.
 
وقال الصندوق إن الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد في الخليج - قد تشهد انكماشا نسبته 6.6 بالمئة هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5 في المئة.
 
وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشا عشرة بالمئة، والكويت بتباطؤ 8.1 بالمئة. وكان الصندوق توقع في أبريل انكماشا نسبته 2.8 بالمئة في عمان و 1.1 بالمئة في الكويت.
 
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5 بالمئة وانكماش اقتصاد البحرين 4.9 بالمئة، مقابل توقعات تراجع في أبريل عند 4.3 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.
 
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2021.
 
ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطأ بنمو 1.3 بالمئة العام المقبل، بينما من المتوقع أن تظل عمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5 بالمئة.

النقد الدولى

صندوق النقد الدولى

صندوق النقد

السعودية

اقتصاد الخليج

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى 2020

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:53 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. CNN تتهم جوائز نوبل بعدم التنوع والعنصرية.. أستراليا تعلن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثالث.. النقد الدولى: أفريقيا بحاجة لـ1.2 ترليون دولار لمكافحة كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:34 م

صندوق النقد الدولى يؤكد حاجة أفريقيا لـ1,2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:48 ص

مديرة صندوق النقد الدولى: الاقتصاد العالمى يشهد تحسنا ملحوظا عن ذى قبل

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 04:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة