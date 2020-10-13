صعود بورصة البحرين بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بارتفاع 6 أسهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 3.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1482.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 791.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 42.87% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 14.93%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.55% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.72%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%، وصعد سهمي مجموعة ترافكو، زين البحرين بنسبة 5.26%، 2.91%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.97% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 5.34%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.77% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.13%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.19%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، أنه لم يقدم أي قرض تمويلي لشركة أعيان العقارية.

وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن اجتماع مجلس إدارة يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق منفصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن إجراء تعيين مستشار مالي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الإثمار القابضة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة