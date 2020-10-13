صعود بورصة أبوظبى 0.27%.. والعالمية القابضة تستثمر 39مليون إسترليني بأبحاث كورونا

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 12.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4545.184 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 684.533 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 103.8 مليون سهم، بقيمة 459.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1917 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.11%، 0.09%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والطاقة بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 5%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.28%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 2.06%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.19%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1.69%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.6%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 162.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.52%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن استثمار 39 مليون جنيه إسترليني مقابل تملكها حصة في شركة أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الأحماض النووية، موضحة أن شركة أوكسفورد نانوبور ستخصص هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار، وكذلك تسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها بينما تمضي قدما نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.