صحة الشرقية : تنفيذ خطة تطعيم طلبة المدارس والالتهاب السحائي

فريق المحافظات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إجتماع مع وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري إدارات مكافحة الأمراض المعدية، والتطعيمات، وفريق ومراقبي هذه الإدارات، وذلك اليوم الثلاثاء بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الإجتماع خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية في تطعيم طلبة المدارس خلال العام الدراسي الجاري، بالحضر والريف، وخطة العمل، والقوي البشرية اللازمة، وشدد وكيل الوزارة علي تطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم.

وأوضح "مسعود" بأن صحة الشرقية تستهدف تطعيم 505الف 125 طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضاً تطعيم 377 الف 586 طالب بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي.

في سياق متصل ، قامت الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة، قامت اليوم بتجريع 21016 مواطن بالقري المستهدفة بالمحافظة، ضمن حملة القضاء علي البلهارسيا، والتي بدأت منذ الأحد الماضي وتستمر حتي 31 أكتوبر الحالي، ليصل إجمالي ما تم تجريعه خلال 10 أيام إلي 75385 مواطن بالمحافظة، بإجمالي عدد أقراص العلاج المستخدمة 5929.2 قرص حتي الآن.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة تستهدف تجريع 109121 مواطن ضد البلهارسيا، بعدد 280616 قرص من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الإنتشار المرتفعة للبلهارسيا بالمحافظة، وتتمثل في 29 بؤرة داخل 5 إدارات صحية بالمحافظة، وهم "كفر صقر، أولاد صقر، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الإبراهيمية"، هذا بالإضافة إلي مكافحة القواقع بالترع "ميكانيكا"، أو عن طريق المبيد "كيميائيا" بهذه البؤر، وذلك بإشراف مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالشرقيةمضيفاً بأنه تم توفير القوي البشرية اللازمة للحملة، بعدد 33 فريق متحرك، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، وتم التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل بجميع البؤر بالمحافظة.

كما هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتبين وجود بعض الملاحظات بأعمال التشطيبات النهائية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكلف مدير إدارة التخطيط ومدير الإدارة الهندسية بمتابعة الأعمال، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما تفقد قسم القسطرة القلبية، بعد تفعيل العمل به بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".