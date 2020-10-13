صحة الشرقية تضبط أكياس دم منتهى الصلاحية داخل مستشفى خاص بالشرقية

فريق المحافظات

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، أكياس دم وبلازما منتهية الصلاحية بمستشفي خاص بفاقوس، في حملة مكبرة بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 كيس دم، وعدد 4 أكياس بلازما منتهية الصلاحية، داخل مستشفي خاص بمدينة فاقوس، وتم تحريز أكياس الدم والبلازما، وتحرير2 محضر حيال المخالفات المضبوطة بأرقام 6913 و 6914 لسنة 2020 جنح بمركز شرطة فاقوس.

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية لمراقبة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.