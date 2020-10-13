شيخ الأزهر يمنح الوافدين المتفوقين بالثانوية دراسة مجانية بكلية العلوم الإسلامية

كتب لؤى على

قرر فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، توفير منح للعشرة الأوائل المتفوقين ‏فى ‏الشهادة الثانوية الأزهرية من الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية، للالتحاق بالدراسة فى ‏كلية ‏العلوم الاسلامية للوافدين بالمجان طوال فترة الدراسة؛ تكريمًا لهم على تفوقهم.‏

و تشمل المنحة دراسة كاملة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما يشمل قرار المنحة ‏إعفاء ‏الطلاب من كل الرسوم الدراسية لسنوات الدراسة بالكلية، وقد صدر قرار من المجلس ‏الأعلى ‏للأزهر بشأن الموافقة على هذا المقترح، حرصًا على تشجيع الطلاب على التفوق، ‏والعمل على ‏تنميتهم وتطويرهم والنهوض بهم علميًا وثقافيًا‎.‎

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع لحظة بلحظة أحوال الطلاب الوافدين ويوصى بهم ‏في ‏كل لقاء ويطمئن عليهم، ويؤكد على الاهتمام بالطلاب الوافدين ويصفهم بأنهم سفراء الأزهر ‏فى ‏بلادهم، وأنهم خير من يمثلون الأزهر الشريف ورسالته في كل ربوع العالم، ويشدد ‏على ‏ضرورة تحفيزهم على طلب العلم ومواصلة الدراسة والنجاح الدائم، وتيسير كافة ‏الخدمات ‏والإجراءات اللازمة لهم‎.‎