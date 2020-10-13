شيخ الأزهر يمنح الوافدين المتفوقين بالثانوية دراسة مجانية بكلية العلوم الإسلامية

قرر فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، توفير منح للعشرة الأوائل المتفوقين فى الشهادة الثانوية الأزهرية من الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية، للالتحاق بالدراسة فى كلية العلوم الاسلامية للوافدين بالمجان طوال فترة الدراسة؛ تكريمًا لهم على تفوقهم.
و تشمل المنحة دراسة كاملة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما يشمل قرار المنحة إعفاء الطلاب من كل الرسوم الدراسية لسنوات الدراسة بالكلية، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بشأن الموافقة على هذا المقترح، حرصًا على تشجيع الطلاب على التفوق، والعمل على تنميتهم وتطويرهم والنهوض بهم علميًا وثقافيًا.
جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع لحظة بلحظة أحوال الطلاب الوافدين ويوصى بهم في كل لقاء ويطمئن عليهم، ويؤكد على الاهتمام بالطلاب الوافدين ويصفهم بأنهم سفراء الأزهر فى بلادهم، وأنهم خير من يمثلون الأزهر الشريف ورسالته في كل ربوع العالم، ويشدد على ضرورة تحفيزهم على طلب العلم ومواصلة الدراسة والنجاح الدائم، وتيسير كافة الخدمات والإجراءات اللازمة لهم.
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